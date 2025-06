Festa e l’indagine per diffamazione | Notizia destituita di fondamento nessuna informazione di garanzia

In un panorama di notizie spesso frammentato e sensazionalistico, è fondamentale distinguere tra fatti concreti e mere speculazioni. Recentemente, si è diffusa la voce di un’indagine per diffamazione condotta dalla Procura di Roma che coinvolgerebbe l’ex sindaco di Avellino, Gianluca Festa. Tuttavia, il suo legale, l’avvocato Luigi Petrillo, ha prontamente chiarito che si tratta di notizie prive di fondamento e prive di informazioni di garanzia. La verità, come sempre, merita di essere chiarita con trasparenza e attenzione.

In relazione alle notizie recentemente diffuse a mezzo stampa, che riferiscono di un'indagine per diffamazione condotta dalla Procura di Roma e che vedrebbe coinvolto l'ex sindaco di Avellino, Gianluca Festa, è intervenuto il suo legale, l'avvocato Luigi Petrillo, con una nota ufficiale.

