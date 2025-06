' Festa della musica' ad Acireale

Preparati a vivere un'esperienza unica alla Festa della Musica ad Acireale con "AROUND THE WORLD", un viaggio acustico tra stili e culture che ti trasporterà attraverso epoche e continenti. Un ensemble insolito, composto da chitarra, violino, batteria e l'accompagnamento di un'orchestra, darà vita a un concerto coinvolgente che celebra la diversità sonora del mondo. Non perdere questa straordinaria fusione musicale che unisce tradizioni e innovazione in un'affascinante celebrazione universale della musica.

AROUND THE WORLD - Un viaggio acustico tra stili e culture. Un viaggio musicale che attraversa culture, epoche e continenti, guidato da una formazione insolita: chitarra, violino e batteria, accompagnati, per l'occasione, dalla ricchezza sonora di un'intera orchestra.

