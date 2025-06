festa barbarossa corteo dei ceri e benedizione

Immergetevi nell’atmosfera magica della Festa del Barbarossa, un evento che unisce tradizione, emozione e spettacolo nel cuore di San Quirico d’Orcia. La seconda giornata si anima con il suggestivo Corteo dei Ceri, la benedizione degli alfieri e delle armi storiche, preludio alle emozionanti sfide di domenica. Un’occasione unica per vivere le radici secolari di questa celebrazione e scoprire i tesori culturali della nostra terra. Verranno presentati anche i...

Solennità ed emozioni per la seconda giornata della 63esima edizione della Festa del Barbarossa, organizzata dall’ente autonomo Barbarossa e Comune di San Quirico d’Orcia. Oggi, alle 21.45, in centro storico, nella Chiesa di San Francesco, si svolgerà il solenne Corteo dei Ceri, con l’offerta dei Ceri e la benedizione degli alfieri, tamburini ed arcieri che andranno a sfidarsi nelle gare di domenica 15 giugno. Verranno presentati anche i gareggianti del Barbarossa de’ Citti. Ogni Quartiere – Borgo, Canneti, Castello e Prato - con la comparsa ufficiale partirà dalla propria sede per giungere in piazza della Libertà, i capitani ed i vice capitani porteranno il cero con i propri colori, che verrà davanti all’altare della Chiesa di San Francesco, di fronte all’immagine della Madonna di Vitaleta. 🔗 Leggi su Lanazione.it