Ferrovia Roma-Lido il comitato pendolari | Servizio stabile ma su livelli non accettabili

Il servizio sulla Roma Lido a maggio si conferma ancora lontano dai livelli di qualità desiderati, nonostante qualche miglioramento. La stabilità sembra ormai una falsa promessa, con ritardi e disservizi che continuano a penalizzare pendolari e residenti. Se da un lato la linea si mantiene stabile, dall'altro il disagio quotidiano rimane insostenibile. È arrivato il momento di chiedere interventi concreti per un servizio davvero all’altezza delle aspettative.

Ostia, 12 giugno 2025- servizio della Roma Lido nel mese di maggio si è rivelato ancora abbastanza simile a quello del mese precedente. Il mese passato dicevamo che il servizio pare si stia “stabilizzando”, ma su livelli non accettabili e possiamo riconfermarlo. Questo mese non abbiamo avuto alcun albero caduto sulla linea aerea, in compenso hanno cominciato a ripresentarsi i malori fra i passeggeri, e la caduta dell’acqua di condensa dell’aria condizionata all’interno dei vagoni. Anche questo mese abbiamo avuto soppressioni, pur se parziali, con i viaggiatori fatti scendere per guasto al treno”: così in una nota il comitato pendolari della Roma lido. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: servizio - roma - lido - livelli

LIVE Sinner-Paul 1-6, 6-0, 5-3, ATP Roma 2025 in DIRETTA: n.1 al servizio per chiudere! - Segui in diretta il match tra Jannik Sinner e Tommy Paul agli ATP di Roma 2025! Sinner è al servizio, con il punteggio 3-5.

Viaggio da incubo a bordo della Metromare presa d'assalto anche dai passeggeri diretti verso le spiagge del Lido di Roma Vai su Facebook

Ferrovia Roma-Lido, il comitato pendolari: Servizio stabile ma su livelli non accettabili; Roma-Viterbo e Roma-Lido, primavera rovente: incontri ad alti livelli e mobilitazione permanente; Roma-Lido e Roma-Viterbo: Ghera valuta “piani B” alla fornitura Firema.

Caos Roma Lido, ennesima giornata campale per i pendolari: treni cancellati e servizio rallentato Riporta fanpage.it: Secondo il rapporto Pendolaria 2024, il report di Legambiente, la Roma Lido e la Roma Nord sono le ...