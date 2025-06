Ferrigno | De Bruyne sul presepe a Napoli è già di famiglia

Tempo di lettura: < 1 minuto Kevin De Bruyne nella tradizione presepiale napoletana. A San Gregorio Armeno, il maestro artigiano Marco Ferrigno ha realizzato la statuina del fuoriclasse belga con la maglia del Napoli. Capelli biondi, volto determinato, braccio alzato e divisa azzurra: il pastore raffigurante De Bruyne è già esposto nella celebre bottega Ferrigno, tra pastori storici e icone del calcio moderno. «Non appena è circolata la notizia, ho iniziato a modellarlo – ha detto Ferrigno -. Napoli anticipa sempre le emozioni, e questa statuina rappresenta la gioia di un popolo che ha già accolto Kevin come uno di famiglia».

