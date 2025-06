Ferrari Elkann si sta svegliando | la Gazzetta scrive che Vasseur rischia il posto era ora

Ferrari e Elkann sembrano finalmente risvegliarsi, mentre Vasseur si trova sul filo del rasoio, a rischio licenziamento secondo la Gazzetta. Dopo anni di incertezze e passaggi a vuoto, il presidente si sta rendendo conto che il tempo per agire è arrivato. È ora di cambiare marcia: il futuro della scuderia potrebbe cambiare radicalmente, ma riuscirà Elkann a prendere le decisioni giuste prima che sia troppo tardi?

Ferrari, Elkann si sta svegliando: Vasseur rischia il posto (Gazzetta) John Elkann piano piano ci arriva. Col suo passo. Che non è proprio sveltissimo, va detto. Alla Juve ha impiegato 18 mesi per capire che Giuntoli li stava facendo inabissare. Alla Ferrari da tre anni sono prigionieri di Vasseur e del suo sorriso sornione che nei grandi giocatori di poker nasconde almeno un poker d’assi mentre lui si ritrova in mano sempre con coppia di otto che cala sul tavolo con nonchalance compiaciuta davanti a sconcertati giocatori che lo guardano esterrefatti. Ai suoi bluff non crede nessuno. Pare che Elkann si stia svegliando. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it