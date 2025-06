Ferrari Benedetto Vigna | impatto dei dazi incerto attesa per valutazioni future

Il mondo dell’automotive di lusso si trova ora a navigare tra incertezze e sfide geopolitiche. Il CEO di Ferrari, Benedetto Vigna, ha condiviso un quadro prudente sulla situazione dei dazi, sottolineando come l’impatto attuale rimanga limitato, ma con la necessità di monitorare attentamente il panorama economico. Rimaniamo in attesa di sviluppi futuri, consapevoli che ogni decisione potrà influenzare le strategie di crescita e innovazione del marchio.

"Dirò cose che sono relative al primo trimestre perché non voglio anticipare nulla. Noi non vediamo nessun impatto particolare, dobbiamo aspettare secondo me del tempo per vedere cosa succede". Così il ceo di Ferrari, Benedetto Vigna, a margine dell'assemblea di Confindustria Brescia, su eventuali impatti dei dazi. "Dal punto di vista della guidance -aggiunge - possiamo avere un impatto di 50 punti base su alcune marginalità ma vediamo. La situazione è fluida". 🔗 Leggi su Quotidiano.net