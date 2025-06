Ferrara scende in piazza per salvare la Spal Quasi 2mila persone in corteo – FOTO E VIDEO

Ferrara si anima con un corteo di quasi 2.000 persone, uniamoci per difendere la Spal e i suoi valori. La città si mobilita contro le ingiustizie di una società divisa, mostrando che la passione e l’amore per il calcio sono ancora più forti delle avversità . In questa sera d’estate infuocata, Ferrara si riscopre unita e determinata a scrivere un nuovo capitolo di orgoglio e solidarietà . E tu, sei pronto a sostenere questa battaglia?

La società contro la società . La società intesa come insieme di cittadini contro la società intesa come Tacopina e compagni a stelle e strisce. Ferrara difende la Spal, in una sera d'estate già calda e che si preannuncia ancor più torrida nell'avvenire. Lo sta facendo sui social da quel maledetto.

