Fernanda Lessa e il segreto per perdere 10 kg in un mese | Oggi sono tornata a mangiare regolare e fare sesso

Fernanda Lessa riaccende i riflettori sulla sua trasformazione incredibile: perdere 10 kg in un mese! Ospite a La Volta Buona, ha condiviso il segreto dietro il successo, sottolineando l'importanza di una guida professionale. Dopo aver ritrovato il benessere fisico e mentale, Fernanda ha riscoperto il piacere di mangiare regolarmente e di vivere appieno la sua vita. Scopriamo insieme come ha fatto e quali sono i consigli per ottenere risultati duraturi.

Ospite nello studio de La Volta Buona nella puntata di giovedì 12 giugno, Fernanda Lessa è tornata a parlare della dieta che le ha fatto perdere 10 chili in un mese. Il suo obiettivo era quello di tornare a sentirsi bene, visto che aveva problemi con il sonno e bassa libido: "L'importante è sempre consultare un nutrizionista". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: fernanda - lessa - perdere - mese

Ha perso 10 chili in un mese. Fernanda Lessa rivela come ha fatto https://fanpa.ge/YiRXn Vai su Facebook

Fernanda Lessa spiega come ha fatto a perdere 10 chili in un mese: Sono fiera del risultato; Fernanda Lessa e la dieta a 48 anni: «Persi 10 chili in un mese». Colazione, pranzo e cena: ecco cosa ha mangi; Fernanda Lessa: “Ho perso 10 kg in un mese, ecco la mia dieta”.

Fernanda Lessa, la dieta con cui ha perso10 chili. Calabrese fa il conto delle calorie Si legge su ultimenotizieflash.com: Fernanda Lessa spiega cosa ha mangiato per un mese, una dieta che le ha fatto perdere 10 chili.