Fernanda Lessa a La Volta Buona | Ecco come ho perso 10 kg in un mese

Fernanda Lessa svela il suo incredibile segreto: perdere 10 kg in un mese senza palestra e con una dieta rigorosa. Ospite a La Volta Buona, la modella brasiliana ha condiviso dettagli e consigli pratici sulla sua trasformazione, dimostrando che con determinazione e scelte intelligenti si possono raggiungere grandi risultati. Ma qual è il suo trucco vincente? Scopriamo insieme come ha fatto a ottenere questa metamorfosi sorprendente.

Fernanda Lessa è tornata a raccontarsi con un’ospitata a La Volta Buona, il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. La modella brasiliana ha raccontato la sua esperienza con la perdita di peso. Dieci chili in un mese, senza palestra e con una dieta rigorosa. Fernanda Lessa ha spiegato per filo e per segno cosa ha mangiato per ottenere questo risultato. Colazioni a base di centrifugati, niente sale, poche calorie e tanta costanza: il suo schema alimentare è semplice ma drastico. Una scelta personale che ha segnato un cambiamento netto nelle sue abitudini quotidiane. Fernanda Lessa, la reazione in studio: “Dieci chili sono tanti”. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Fernanda Lessa a La Volta Buona: “Ecco come ho perso 10 kg in un mese”

Fernanda Lessa riaccende i riflettori sulla sua trasformazione incredibile: perdere 10 kg in un mese! Ospite a La Volta Buona, ha condiviso il segreto dietro il successo, sottolineando l'importanza di una guida professionale.

Fernanda Lessa, modella brasiliana, racconta a Caterina Balivo di aver perso dieci chili in un mese con una dieta rigorosa e senza attività fisica, scatenando un acceso dibattito sulla salute.