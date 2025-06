Fermeremo davvero le stragi scrivendo i post e gridando dal palco Free Gaza? Ma se non ci ascoltano ci sentiamo impotenti | così Marracash – IL VIDEO

Sì, gridare e condividere sui social può fare la differenza, ma senza azioni concrete rischiamo di sentirci impotenti di fronte alle tragedie di Gaza. Venerdì 6 giugno a Bibione e martedì 10 a Napoli, Marracash ha scelto di usare la musica come veicolo di consapevolezza, rivolgendosi direttamente al suo pubblico contro l’indifferenza e per chiedere giustizia. È il momento di trasformare le parole in azioni, perché solo così possiamo davvero cambiare le cose.

È partito venerdì 6 giugno allo Stadio Comunale di Bibione (VE) il Marra Stadi25 per poi approdare martedì 10 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Proprio in occasione del concerto napoletano, il rapper ha rivolto alcune parole al suo pubblico in merito al tema della guerra e a Gaza. "Ho sempre creduto nell'importanza di far sentire la propria voce. Ne ho fatto proprio una professione, per me è fondamentale. – ha esordito – Sono contento che sempre più artisti e personaggi famosi si espongano contro le guerre, contro il massacro di civili che vediamo succedere nel mondo. Ovviamente sono d'accordo, ma intanto mi chiedo: è abbastanza?".

