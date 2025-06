Fermana attende l' omologa per la ristrutturazione del debito dal Tribunale di Fermo

La Fermana si trova in un momento cruciale, con l’attesa dell’esito dell’omologa per la ristrutturazione del debito presso il Tribunale di Fermo. Questa decisione potrebbe rappresentare una svolta significativa, permettendo alla squadra di ridurre il passivo verso gli enti coinvolti di oltre la metà. Dopo il deposito del ricorso lo scorso 11 aprile, i prossimi giorni saranno decisivi per conoscere il futuro finanziario e sportivo del club, nel tentativo di tornare a volare alto.

Resta in attesa il popolo canarino delle notizie in merito all’esito dell’ omologa per la ristrutturazione del debito presso il Tribunale di Fermo che consentirebbe alla Fermana di abbattere il debito verso gli enti interessati di oltre la metà. Il deposito del ricorso, come confermato dalla stessa società, è avvenuto lo scorso 11 aprile mentre per l’omologa del medesimo c’era da attendere i 60 giorni successivi disponibili agli enti per eventuali opposizioni. Sessanta giorni appunto appena scaduti e dunque l’attesa è tutta per conoscere se l’ok all’omologa dunque può dirsi fatto e se dunque si può guardare con ottimismo al futuro: attesa dunque per la sentenza del giudice per la quale non è definibile attualmente una data certa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fermana attende l'omologa per la ristrutturazione del debito dal Tribunale di Fermo

