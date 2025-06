Ferie non godute docenti | nuovo maxi risarcimento da 15mila euro a Roma

Una vittoria storica per i docenti precari di Roma: il Tribunale ha riconosciuto il diritto a un maxi risarcimento di 15.000 euro per ferie non godute, sancendo finalmente l’uguaglianza tra insegnanti di ruolo e contrattisti. Questa sentenza rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti del personale scolastico, evidenziando come la giustizia possa fare la differenza. Scopriamo insieme i dettagli di questa decisione che potrebbe cambiare le sorti di molti insegnanti.

Il Tribunale di Roma ha sancito il diritto all’indennizzo per ferie non godute a due docenti precari, condannando l’amministrazione a un risarcimento di 15.000 euro. La sentenza riafferma la paritĂ di trattamento tra personale di ruolo e lavoratori con contratto a tempo determinato. Ferie non godute: le sentenze del Tribunale di Roma Con le sentenze . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Ferie non godute: cosa prevede la legge per docenti e ATA? Secondo informazionescuola.it: Secondo la normativa vigente, le ferie devono essere fruite entro 18 mesi dalla fine dell’anno lavorativo di riferimento.