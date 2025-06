femminicidio sara campanella chiesto il giudizio immediato per stefano argentino

Il tragico femminicidio di Sara Campanella, giovane studentessa di Misilmeri, scuote ancora la comunità. La procura di Messina ha richiesto il giudizio immediato per Stefano Argentino, 27 anni di Noto, coinvolto nell'omicidio avvenuto lo scorso 31 marzo. Con questa decisione, si accelera il percorso verso la giustizia, segnando un passo cruciale nel processo. La vicenda evidenzia ancora una volta l'urgenza di contrastare la violenza di genere e proteggere le vittime.

Stefano Argentino potrebbe andare a processo in tempi brevi. La procura di Messina, infatti, ha chiuso la fase di accertamento sul femminicidio di Sara Campanella, 22enne studentessa di Misilmeri uccisa lo scorso 31 marzo non appena uscita dal Policlinico messinese. Per il 27enne, originario di Noto, è stato quindi chiesto il giudizio immediato. Come riportato dal quotidiano locale Tempostretto, per il procuratore capo Antonio D’Amato e il sostituto Alice Parialò il caso è chiuso e gli elementi per incriminare il giovane per l’omicidio volontario aggravato di Sara Campanella ci sono. Si attende la data dell’udienza o altre eventuali richieste del difensore di Argentino per riti alternativi. 🔗 Leggi su Lettera43.it