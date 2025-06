Felice Cavallotti e san Gaspare Del Bufalo | i legami piacentini di due paladini della libertà

Felice Cavallotti e San Gaspare del Bufalo: due figure poco conosciute, ma fondamentali nel panorama risorgimentale. Entrambi hanno lasciato un'impronta significativa nella storia italiana e nei legami con Piacenza, la nostra città . La recente conferenza, tenutasi al cuore di Piacenza, ha svelato i loro contributi e l'importanza delle loro azioni nel plasmare il nostro passato. Un'occasione imperdibile per riscoprire le radici della libertà e il coraggio di questi due eroi.

Felice Carlo Emanuele Cavallotti e San Gaspare Melchiorre Baldassarre del Bufalo: due personaggi poco conosciuti ma che hanno avuto un ruolo importante nella storia risorgimentale. Le due figure e i loro legami con la nostra città sono state al centro della conferenza che si è tenuta al.

1837) è stato un sacerdote romano, noto per la sua intensa attività missionaria e per aver fondato la Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue il 15 agosto 1815