Fedez e Clara al Tim Summer Hits a Roma e il pubblico chiede un bacio

Nei giorni scorsi è venuta a mancare la nonna di Fedez, diventata famosa sui social per i tanti video condivisi dal nipote.

Clara con la maxi scollatura, Fedez in total black: l’elegante look di coppia per Scelte Stupide - Clara e Fedez trionfano nel loro elegante look di coppia nel video "Scelte Stupide". Con una maxi scollatura e un total black impeccabile, la cantante ha condiviso affascinanti dietro le quinte, mostrando come lo stile possa aggiungere un tocco di classe anche nei momenti più audaci.

Fedez e Clara al centro dell’attenzione anche durante la serata di ieri, ospiti al Tim Summer Hits in Piazza del Popolo, a Roma. Il duetto sul brano Scelte stupide ha acceso l’entusiasmo del pubblico, che ha intonato cori chiedendo un bacio tra i due artisti. L’ex Vai su Facebook

Tim Summer Hits, imbarazzo sul palco per Fedez e Clara: ecco cosa è successo notizie.it scrive: Durante l’ultima tappa del Tim Summer Hits a Piazza del Popolo a Roma, Fedez e Clara sono stati protagonisti di un momento di grande imbarazzo.