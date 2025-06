Federico Riva | Un onore superare Genny di Napoli la mia atletica sta cambiando

Federico Riva scrive una pagina storica per l’atletica italiana, superando Genny Di Napoli e abbattendo un record che durava da 33 anni. Con un tempo di 3:49.72 a Oslo, il giovane talento ha dimostrato che la sua determinazione e talento stanno rivoluzionando il panorama sportivo nazionale. Federico Riva ha espresso grande emozione e ambizione, segnando un nuovo capitolo nel suo percorso e nella storia dello sport italiano.

Federico Riva ha siglato il nuovo record italiano del miglio, correndo in 3:49.72 a Oslo (Norvegia), in occasione della sesta tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante. L'azzurro ha abbassato di un paio di secondi lo storico primato timbrato da Gennaro Di Napoli ben 33 anni fa a San Donato Milanese, chiudendo al decimo posto sui 1609,34 metri nel prestigioso contesto dei Bislett Games. Federico Riva ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: " Bella gara, bella emozione, è fantastico correre in un palcoscenico del genere. Il Bislett per il mezzofondo è davvero prestigioso, non è un caso che sia arrivato qui il mio record, un anno dopo che Pietro Arese ha battuto quello dei 1500.