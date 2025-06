Federico Riva scrive la storia | record del miglio dopo 33 anni! Superato il mito Genny Di Napoli

Federico Riva ha scritto una nuova pagina di storia dello sport italiano, sfidando e superando il leggendario record di Gennaro Di Napoli sul miglio. Dopo 33 anni, il primato nazionale si è finalmente spezzato, segnando un traguardo emozionante per gli appassionati di atletica. Un risultato che testimonia la crescita e la passione di atleti italiani verso nuove sfide. E questa vittoria apre le porte a nuove ambizioni e record da conquistare...

Federico Riva ha firmato il nuovo record del miglio, togliendo un paio di secondi allo storico 3:51.96 che Gennaro Di Napoli corse il 30 maggio 1992 a San Donato Milanese. Dopo 33 anni è crollato il primato nazionale di una distanza di assoluto prestigio, anche se non è presente nei programmi dei Mondiali e delle Olimpiadi: ai Giochi e nella rassegna iridata si gareggia sui 1500 metri e non sui 1609,34 metri, iconici nell’universo anglosassone. Dopo aver siglato il personale sugli 800 metri ed essere diventato il secondo italiano di sempre sui 1500 metri in occasione del Golden Gala, l’azzurro ha firmato un 3:49. 🔗 Leggi su Oasport.it