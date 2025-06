Federico Riva record italiano nel miglio a Oslo superato Gennaro Di Napoli dopo 33 anni

Un traguardo storico per l'atletica italiana: Federico Riva si impone a Oslo, superando il record di Gennaro Di Napoli dopo ben 33 anni. Con un eccezionale 3:49.72 in Diamond League, Riva dimostra che il talento e la determinazione possono riscrivere le pagine della storia sportiva nazionale. √ą l'inizio di una nuova era per il mezzofondo italiano, testimonianza di come la passione possa portare lontano.

(Adnkronos) ‚Äď Trentatr√© anni. Tanti ne sono passati prima che qualcuno riuscisse a superare il record italiano del miglio di Gennaro Di Napoli. A farlo, sottolinea la Fidal, √® un Federico Riva in grande crescita, autore di un notevole 3:49.72 in Diamond League a Oslo, tempo che supera di oltre due secondi il primato resistito . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: federico - riva - record - italiano

Atletica, Federico Riva apre la stagione a Bydgoszcz. In gara anche Carmassi, Bellò e Oliveri - L'atletica italiana si prepara a brillare a Bydgoszcz, dove, venerdì 30 maggio, si terrà una tappa del World Continental Tour (livello gold).

Arriva uno strepitoso record da parte di Federico Riva nella tappa di Oslo in Diamond League nel miglio. Il mezzofondista Azzurro termina una gara velocissima -dove quasi tutti i partecipanti hanno messo a referto i primati nazionali- in 3'49"72. Il primo italiano Vai su Facebook

Dopo 33 anni il nuovo record italiano del miglio, la gara di Federico Riva - VIDEO; Federico Riva record italiano nel miglio a Oslo, superato Gennaro Di Napoli dopo 33 anni; Dopo 33 anni cade il record italiano del miglio: Federico Riva cancella Di Napoli.

Federico Riva record italiano nel miglio a Oslo, superato Gennaro Di Napoli dopo 33 anni Come scrive msn.com: Tanti ne sono passati prima che qualcuno riuscisse a superare il record italiano del miglio di Gennaro Di Napoli.