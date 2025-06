federico mengozzi quinto ai mondiali di calisthenics in finlandia

Federico Mengozzi, 39 anni, conquista il quinto posto ai Mondiali di Calisthenics in Finlandia, un risultato straordinario alla sua prima esperienza internazionale. Campione nazionale in carica e specializzato nelle Trazioni, Mengozzi ha dimostrato che l’età è solo un numero, portando a casa una performance che lo rende fiero del suo percorso. Nella sua categoria, -74 kg, il suo impegno e passione sono un esempio di determinazione e successo.

È soddisfatto Federico Mengozzi, che a 39 anni ha esordito ai Campionati Mondiali di calisthenics, specialità Trazioni (dove è già campione nazionale in carica) e, appunto alla prima partecipazione, ha concluso al quinto posto. Nello scorso fine settimana infatti il campione forlivese è volato assieme al suo coach Filippo Beltramme in Finlandia, precisamente a Lempaala, dove era in programma la massima competizione. "Nella mia categoria, -74 kg – racconta –, ho sollevato oltre al mio peso corporeo una zavorra di 80 kg (il record italiano, che detiene, è di 85 kg). Ho provato anche 83, ma le regole del mondiale sono diverse da quelle italiane e il mento deve superare completamente la sbarra.