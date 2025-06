Federico Buffa ospite al Comune di Fisciano | attesa per l’arrivo dello storyteller di Sky Sport

Preparatevi a vivere un evento unico nel suo genere: lunedì 16 giugno alle 18, Federico Buffa, il celebre storyteller di Sky Sport, sarà ospite al Comune di Fisciano. Un’occasione imperdibile per lasciarsi coinvolgere da storie avvincenti che attraversano cultura e sport, in un’atmosfera di grande emozione. La serata, intitolata “Serata d’Onore”, promette di appassionare gli amanti del racconto e della narrazione, regalando momenti memorabili e ispiratori. Non mancate!

Tempo di lettura: 2 minuti Una serata imperdibile per gli amanti della cultura, dello sport e del grande racconto. Lunedì 16 giugno, alle 18, la Sala Consiliare del Comune di Fisciano ospiterà Federico Buffa, noto giornalista, storyteller e volto apprezzatissimo di Sky Sport, in un appuntamento speciale dal titolo Serata d'Onore. L'incontro, fortemente voluto e promosso da dLiveMedia e Banca Monte Pruno, realizzato con il patrocinio del Comune di Fisciano, rappresenta un'occasione unica per ascoltare dal vivo uno dei narratori più raffinati del panorama italiano, capace di trasformare la cronaca sportiva in un viaggio emozionale, tra storie di uomini, epoche e culture.

