Federdistribuzione anteprima a Roma del report di sostenibilità

Roma si prepara ad accogliere una novità cruciale nel mondo del retail: la presentazione del nuovo report di sostenibilità di Federdistribuzione. Un’anteprima che mette in luce come le aziende del settore siano già in corsa per conformarsi ai nuovi standard ESRS, garantendo un futuro più verde e responsabile. Questa anticipazione evidenzia l’impegno concreto delle imprese nell’affrontare le sfide della sostenibilità, consolidando il loro ruolo come protagonisti del cambiamento.

Roma, 12 giu. (askanews) - Le imprese del retail moderno hanno anticipato i tempi per essere pronte in vista dell'adozione dei nuovi standard ESRS previsti dalla direttiva UE Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), nello scorso aprile oggetto di revisione del Pacchetto Omnibus "stop the clock" che ha semplificato gli obblighi di sostenibilità per le imprese, posticipando al 2028 l'obbligo di rendicontazione per le grandi imprese non quotate. L'analisi contenuta nel Report di Sostenibilità di Settore della Distribuzione Moderna 2025 di Federdistribuzione, presentata in anteprima a Roma, evidenzia come il 94% delle imprese sia già impegnato nell'allineamento ai requisiti della nuova direttiva europea, l'80% intenda pubblicare un bilancio di sostenibilità volontario già nel 2025 e il 59% abbia definito una strategia di sostenibilità con obiettivi quantitativi.

