Federazione Italiana Giuoco Calcio | la ricerca del nuovo ct continua

La ricerca del nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio si trasforma in un enigma degno di un romanzo. Tra nomi che sfiorano il sogno e no che paiono irraggiungibili, la Federcalcio naviga a vista, sperando di trovare l’uomo giusto per guidare gli Azzurri verso nuove vittorie. Con ogni giorno che passa, si avvicina il momento di una decisione cruciale: chi sarà il prossimo eroe che ricostruirà il nostro orgoglio calcistico?

Sembra un paradosso, ma nel Paese dei 60 milioni di ct della Nazionale, la Federazione non riesce a trovarne uno che possa andare bene. Dopo l’esonero affrettato di Luciano Spalletti e i rifiuti di Claudio Ranieri e Stefano Pioli, la panchina azzurra resta desolatamente vuota. "Non ci sono novitĂ sul nuovo Ct, l’unica novità è che stiamo lavorando, stiamo studiando - ha spiegato ieri Gabriele Gravina -. Abbiamo qualche giorno a disposizione e vogliamo usarli tutti. Al di lĂ dei nomi stiamo vogliamo capire se c’è un progetto nuovo". In realtĂ , va detto, che un sondaggio fra i “senatori“ dello spogliatoio è stato anche fatto nel surreale weekend fra Oslo, Coverciano e Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Federazione Italiana Giuoco Calcio: la ricerca del nuovo ct continua

In questa notizia si parla di: federazione - italiana - giuoco - calcio

Maranello capitale della fotografia: arriva il congresso della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche - Maranello si prepara a diventare la capitale della fotografia ospitando, dal 14 al 18 maggio, il 77° Congresso Nazionale della FIAF.

Oggi a Roma, il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro, e il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), dott. Gabriele Gravina, alla presenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze, On. Giancarlo G Vai su X

Presidente Gravina della FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio , IL DESTINO TI STA PARLANDO. NON PUOI IGNORARLO. #TifoPadova #Biancoscoppiati #yeswecanEO Vai su Facebook

Federazione Italiana Giuoco Calcio: la ricerca del nuovo ct continua; Under 14 Pro 2025; Italia, caccia al nuovo CT: Gattuso in pole con Buffon e Bonucci al suo fianco. Chi è il prossimo allenatore che potrebbe guidare la Nazionale.

Federazione Italiana Giuoco Calcio: la ricerca del nuovo ct continua Scrive sport.quotidiano.net: La panchina azzurra è ancora vacante dopo l'esonero di Spalletti.