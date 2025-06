FdI sopra il 30% ma il Pd guadagna un punto

Fdi sopra il 30%, mentre il Pd guadagna un punto: i sondaggi si animano e rivelano una dinamica interessante nel panorama politico italiano. Dopo referendum e ballottaggi comunali, le rilevazioni più recenti mostrano poche variazioni, fatta eccezione per l’ascesa del Partito Democratico, probabilmente alimentata dalla mobilitazione su tematiche chiave come il referendum e la crisi a Gaza. Questa tendenza potrebbe segnare un nuovo scenario in vista delle prossime sfide elettorali, riflettendo un cambiamento di umore tra gli elettori.

AGI - Tornano i sondaggi, e quindi la Supermedia, dopo referendum e ballottaggi delle Comunali, e dalle rilevazioni più recenti emergono nel complesso poche variazioni, con un'importante eccezione: la crescita del Pd, che guadagna esattamente un punto. Una vera e propria tendenza, confermata dalle rilevazioni di almeno tre diversi istituti di rilevazione, dovuta, probabilmente alla mobilitazione su referendum e Gaza, oltre a un piccolo 'effetto bandwagon' all'indomani del primo turno delle Comunali. Questa, nel dettaglio, la Supermedia Liste: FDI 30,2 (+0,2). PD 23,0 (+1,0). M5S 12,2 (-0,3). Forza Italia 8,9 (-0,1). 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - FdI sopra il 30% ma il Pd guadagna un punto

FdI sopra 30% ma il Pd guadagna un punto - Tornano i sondaggi e la Supermedia, dopo referendum e Comunali, mostra un quadro stabile con alcune novità importanti.

