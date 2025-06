Fcr Forlì | Antonio Salomone nuovo bomber per l' Eccellenza

La Fcr Forlì apre il mercato col botto, annunciando l’ascesa al trono di ‘Re’ Salomone. Classe ’86, scuola Catanzaro – coi giallorossi di ‘Maciste’ Bolchi debuttò in serie B –, l’intramontabile bomber partenopeo, superpredatore delle aree di rigore, si posiziona all’apice della catena alimentare nell’ecosistema dell’ Eccellenza. Antonio Salomone porta in dote alla causa biancorossa il carisma e l’autorevolezza del leader, un bagaglio infinito di esperienza e un ragguardevole bottino di gol. Globetrotter del pallone, ha vestito, tra le altre, le maglie di Ostuni, Imolese, Gragnano, Bacoli Sibilla, Faenza, Axys Zola e, da ultimo, Russi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fcr Forlì: Antonio Salomone nuovo bomber per l'Eccellenza

