fc 25 wilfried zaha flashback sbc

Se sei un appassionato di EA Sports FC 25, non puoi perdere l'occasione di portare a casa Wilfried Zaha Flashback con la nostra guida alle SBC/ SCR! Questa sfida ti permette di ottenere anche Christopher Nkunku Flashback, premi esclusivi e non scambiabili. Completa l’unica sfida disponibile entro il 19 giugno e potrai aggiungere questi talenti straordinari alla tua rosa. Non lasciarti sfuggire questa opportunità: scopri come fare passo dopo passo!

Nuovo appuntamento con le SBC SCR di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare la SBC per avere Wilfried Zaha Flashback. SBC Wilfried Zaha Flashback. Completa questa sfida creazione rosa per ottenere Christopher Nkunku Flashback! Premi non scambiabili. Info: 1 Sfide da completare. Premi finale: 1x Giocatore Flashback Wilfried Zaha Non scambiab.. Termina il 19 giugno. 1 – Valutazione 88 Requisiti: Valutazione squadra minima: 88. Si completa così la guida dedicata a questo gruppo di obiettivi di EAFC 25 Ultimate Team For The Club Ricordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series XS, Xbox One, PC e Nintendo Switch.