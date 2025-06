FC 25 | Completa questo obiettivo settimanale e sblocca 1600 XP facili per il Pass

Se vuoi sbloccare 1600 XP facili e completare il tuo obiettivo settimanale in FC 25, hai tutte le carte in regola per farlo! Seguendo alcuni semplici passaggi come fornire assist, vincere partite e giocare in diverse modalità, potrai ottenere un bonus finale di +400 XP. La cosa più bella? Puoi completare tutto anche giocando solo in Squad Battles a difficoltà dilettante. Non perdere questa occasione: metti in moto la tua squadra e conquista il pass!

Ecco cosa devi fare: Fornisci 5 assist in qualsiasi modalità di Ultimate Team? +300 XP. Gioca 10 partite in qualsiasi modalità di Ultimate Team? +300 XP. Vinci 8 partite in qualsiasi modalità di Ultimate Team? +300 XP. Vinci 4 partite in Squad Battles o Rush? +300 XP. Completali tutti per ottenere un bonus finale di +400 XP. Totale: 1600 XP in palio. Puoi completare tutto anche solo giocando partite di Squad Battles a difficoltà dilettante, ideali se vuoi evitare la competizione online. Approfitta della settimana per portarti avanti nel Pass e sbloccare premi. Salvalo subito tra i preferiti: hai tempo fino a giovedì prossimo alle 19:00!.

