FBC | Firebreak Remedy Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer di presentazione

Remedy Entertainment ha pubblicato un nuovo ed avvincente trailer di presentazione per FBC: Firebreak, il loro prossimo sparatutto cooperativo online a tre giocatori. Il titolo ci riporta nel mondo paranaturale del Federal Bureau of Control, mettendo i giocatori nei panni dell'unità Firebreak: la squadra d'élite di pronto intervento incaricata di affrontare minacce paranormali imprevedibili. Ambientato nella misteriosa Oldest House – quartier generale mutaforma del Bureau – il gioco promette azione serrata, gameplay strategico e un'ambientazione affascinante. Il debutto ufficiale è previsto per il 17 giugno 2025 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series XS, con disponibilità immediata su Game Pass e PlayStation Plus (Extra e Premium).