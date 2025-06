Fatture false per 25 milioni di euro soldi dirottati in Cina e 5 milioni evasi all' Iva | quattro arresti

Un'incredibile operazione della Guardia di Finanza di Oristano ha portato allo smantellamento di un impero finanziario tra Sassari, Milano e Roma, con fatture false per 25 milioni di euro e 5 milioni di euro evasi all'IVA, tutti soldi dirottati in Cina. La scoperta di conti correnti in Oriente e società fittizie evidenzia un sistema complesso controllato da una coppia cinese. Quattro persone sono state denunciate: un duro colpo alla frode fiscale internazionale.

Un impero commerciale tra Sassari, Milano e Roma. Conti correnti in oriente, società fittizie, fatture false per cifre monstre ed evasione fiscale. La guardia di finanza di Oristano a smantellato un sistema controllato da una coppia sposata di nazionalità cinese. Sono quattro le persone indagate.

