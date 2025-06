Farmapiana il bilancio è positivo | E ora cerchiamo nuovi soci

approvata all’unanimità), Farmapiana guarda al futuro con ottimismo, forte di un bilancio 2023 più che positivo. Con risultati consolidati e una visione ambiziosa, l’azienda è pronta a accogliere nuovi soci che condividano il nostro spirito innovativo e il desiderio di crescere insieme. Se anche tu vuoi fare parte di questo progetto vincente, unisciti a noi e contribuisci a scrivere il prossimo capitolo del nostro successo.

Da una parte i numeri, dall'altra uno sguardo al futuro. E se i primi danno già dei riscontri positivi, i prossimi mesi si preannunciano sicuramente intensi per Farmapiana, azienda che riunisce nella propria compagine sociale le farmacie comunali di Campi, Signa e Calenzano oltre a Borgo San Lorenzo e Scarperia San Piero a Sieve. In attesa infatti dell'approvazione definitiva da parte dell'assemblea dei soci (la bozza è stata comunque già approvata dal Cda), il bilancio è stato chiuso con il segno più. Un bilancio, come sottolineato dal presidente Antonio Iocca, che "certifica quella che è la coerenza di fondo nel nostro lavoro.