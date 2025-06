Farmaceutica in lutto per la scomparsa di Antonio Morelli storico capo ufficio stampa di Farmindustria

La comunità farmaceutica piange la scomparsa di Antonio Morelli, stimato capo ufficio stampa di Farmindustria, simbolo di dedizione e coraggio. La sua perdita lascia un vuoto profondo nel settore, ma il suo esempio di tenacia e passione continuerà a ispirare tutti noi. Ricorderemo Antonio non solo come un professionista eccezionale, ma anche come un uomo che ha affrontato la vita con forza e fede. La sua memoria resterà viva nei nostri cuori e nelle nostre azioni.

"Farmindustria comunica con profondo dolore e cordoglio la scomparsa del suo Capo Ufficio Stampa, Antonio Morelli, che ha affrontato e combattuto con coraggio straordinario e fede una grave malattia che lo ha colpito pochi mesi fa". Così l'associazione nazionale delle imprese del farmaco, che diffonde in una nota un commosso ricordo di Morelli,

