Fano Calcio | Omiccioli avvia il mercato accordo con Gucci e Scarlatti

Con il ritorno in panchina di Mirco Omiccioli, il Fano Calcio si prepara a scrivere un nuovo capitolo entusiasmante. Prima di esplorare nuove opportunità sul mercato, la società punta a valorizzare al massimo il talento già presente, valutando attentamente le risorse disponibili tra le rose del Fano e del Sant’Orso. Un approccio strategico che potrebbe rivoluzionare il futuro dei granata, mentre si avvicinano accordi di prestigio come quello con Gucci e Scarlatti, pronti a portare innovazione e stile nel mondo del calcio.

Ora che il nuovo tecnico Mirco Omiccioli ha preso posto sulla panchina del Fano, si può dare inizio al mercato della societĂ granata. Appare chiaro che prima di guardare altrove, l’intenzione dei massimi dirigenti fanesi e di Omiccioli è quella di capire che tipo di materiale si trova in casa, tenendo conto sia delle rose sia del Fano Calcio che del Sant’Orso che hanno chiuso da poco rispettivamente il campionato di terza Categoria e di Promozione. Senza ovviamente trascurare le occasioni che si possono presentare all’esterno, come è stato con il caso Niccolò Gucci. I vertici del club avevano da qualche tempo intavolato una trattativa con Gucci che in un primo momento si era conclusa con un "arrivederci" al prossimo anno, cioè a quando il Fano sarebbe stato in Eccellenza, ma evidentemente negli ultimi giorni le rispettive volontĂ sono cambiate e così è arrivato l’accordo per siglare il matrimonio fin da subito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fano Calcio: Omiccioli avvia il mercato, accordo con Gucci e Scarlatti

