Family day per il Gruppo Fini | Forte legame con il territorio

delizie che portano sulle nostre tavole un tocco di italianità autentica. Un'occasione unica per rafforzare i legami tra territorio, azienda e famiglia, celebrando insieme la passione e la tradizione che rendono il Gruppo Fini un orgoglio modenese. Questa giornata ha dimostrato come il cuore di un'azienda si trovi nei suoi lavoratori e nelle loro radici: un vero esempio di eccellenza italiana.

Il Gruppo Fini, storico marchio alimentare modenese, tornato con la sua sede di Ravarino dal 2007 in mani completamente italiane, ora al 100% di proprietà della Holding Carisma, ieri ha aperto le porte dello stabilimento per uno speciale Family Day, esteso ai familiari dei lavoratori. Offerta l'opportunità per i circa 250 convenuti di visitare e vivere i luoghi dove ogni giorno prendono vita la pasta fresca ripiena a marchio Fini e i sughi, le conserve e le confetture firmate Le Conserve della Nonna. A piccoli gruppi i presenti sono stati accompagnati in itinerari guidati all'interno degli stabilimenti, per seguire da vicino tutte le fasi del processo produttivo: dalla lavorazione delle materie prime fino alla etichettatura finale.