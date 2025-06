Famiglie italiane | 45 miliardi di euro all' anno in spese sanitarie private

Le famiglie italiane destinano ogni anno circa 45 miliardi di euro alle spese sanitarie private, integrando i contributi al Servizio Sanitario Nazionale. Questa realtà , frutto di un sistema sotto crescente pressione, rischia di compromettere la qualità delle cure e di generare stress finanziari. È fondamentale trovare soluzioni efficaci per garantire un'assistenza sanitaria sostenibile e di qualità per tutti, senza che nessuno debba rinunciare alle cure di cui ha bisogno.

Le famiglie italiane sostengono direttamente circa 45 miliardi di euro all'anno in spese sanitarie "out of pocket", di tasca propria in aggiunta ai contributi al Ssn, "a fronte di un servizio pubblico sotto crescente pressione. Si tratta di una situazione che, in assenza di soluzioni adeguate, può condurre a conseguenze molto negative come stress finanziari sulle strutture pubbliche, livelli di servizio inadeguati o, addirittura, rinuncia alle cure". Lo ha sottolineato il presidente dell'Ania, Giovanni Liverani, in audizione alla Commissione banche. "Il Servizio Sanitario Nazionale resta un pilastro irrinunciabile di equità sociale e di diffusione della salute e, là dove funziona, ci viene invidiato in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net