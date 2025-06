Falsifica la data di nascita sulla carta d' identità per comperare le sigarette al distributore | denunciati due minorenni

Due minorenni di 17 anni sono finiti nei guai a Perugia: uno ha falsificato la proprio carta d’identità, l’altro l’ha usata per comprare sigarette al distributore. Un episodio che mette in luce i rischi e le conseguenze di comportamenti illegali tra i giovani. La Polizia locale ha denunciato i ragazzi per reati gravi come falsa attestazione e sostituzione di persona, un richiamo importante alla legalità e alla responsabilità.

Falso e sostituzione di persona, sono i reati contestati dalla Polizia locale di Perugia a due ragazzi di 17 anni, denunciati uno per aver modificato la propria carta d’identità e l’altro per averla utilizzata con lo scopo di acquistare sigarette, commettendo così il reato di sostituzione di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Falsifica la data di nascita sulla carta d'identità per comperare le sigarette al distributore: denunciati due minorenni

