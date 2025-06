Falsi investimenti per 3 milioni in criptovalute 200 truffati | quattro siciliani a capo di un gruppo di finti broker

Un ciclone di truffe ha sconvolto il mondo degli investimenti in criptovalute, con oltre 200 vittime e 3 milioni di euro di guadagni illeciti. Quattro siciliani sono al centro di un giro fraudolento gestito da un gruppo di finti broker, pronti a promettere ricchezze facili e ingannare ignari investitori. La Guardia di Finanza di Pordenone ha smascherato questa rete, denunciando quindici falsi professionisti. Ecco come funziona il sistema e come proteggersi dalle truffe online.

Promettevano ingenti guadagni a fronte di investimenti inesistenti con i quali avrebbero raggirato oltre 200 persone raggranellando circa 3 milioni di euro in due anni. La guardia di finanza di Pordenone ha denunciato quindici falsi broker, capeggiati da quattro siciliani, che attraverso 36.

