Falco pellegrino ucciso a fucilate a Roma all' ombra del Gazometro

Nel cuore di Roma, all’ombra del gazometro, un falco pellegrino vittima di un tragico incidente ha portato alla luce il dramma della fauna urbana. Trovato ferito gravemente e portato in cura, purtroppo non ha avuto la fortuna di superare le ferite. Questa triste vicenda ci ricorda l’importanza di tutelare gli uccelli selvatici e sensibilizzare sui rischi che affrontano ogni giorno in città.

Non ha avuto la fortuna di altri esemplari, il falco pellegrino che il 9 giugno è stato portato al centro recupero della fauna selvatica gestito dalla Lipu. Il volatile, ferito in maniera troppo grave, è infatti deceduto. Il falco pellegrino impallinato “Era stato trovato da un cittadino. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Falco pellegrino ucciso a fucilate a Roma all'ombra del Gazometro

