Faito la svolta sul disastro Anche Eav sotto inchiesta | Ignorate tutte le criticità

Il disastro dell’EAV scatena un’inedita svolta nelle indagini: non più solo un potenziale offeso, ma protagonista di un approfondimento sulle responsabilità oggettive nella gestione dell’impianto. L’inchiesta si fa più complessa e incisiva, puntando a chiarire le cause di una tragedia che ha segnato profondamente la comunità. Ora, il focus si sposta per fare luce su decisioni e procedure che potrebbero aver influito sul disastro.

Dovrà entrare nel processo: non come potenziale parte offesa, ma per le possibili responsabilità oggettive nella gestione dell?impianto. Inchiesta sul disastro della. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Faito, la svolta sul disastro. Anche Eav sotto inchiesta: «Ignorate tutte le criticità»

In questa notizia si parla di: disastro - inchiesta - faito - svolta

Alluvione a Campi Bisenzio, l'inchiesta si stringe: ci sono indagati per disastro e omicidio colposo - L’inchiesta sull’alluvione di Campi Bisenzio, avvenuta nel novembre 2023, si approfondisce: da indagine “a carico di ignoti” si è passati a identificare responsabili specifici.

Disastro funivia del Faito, le indagini non si fermano e arriva la svolta: importante novità in queste ore >> https://buff.ly/iuVHV4h Vai su Facebook

Tragedia Funivia del Faito: ritrovata la «testa fusa», indagine verso una svolta; Faito, la svolta dei pm; indagato De Gregorio: «Disastro e omicidio»; Incidente Funivia del Faito, lo studente Thabet Suleiman ancora in prognosi riservata dopo un mese.

Faito, la svolta dei pm; indagato De Gregorio: «Disastro e omicidio» Come scrive ilmattino.it: Dunque, la Procura batte la pista dei reati di disastro colposo e omicidio colposo ...