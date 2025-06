Faida tra bande per il controllo della prostituzione a Prato auto in fiamme e bara da morto davanti all' hotel

Un’ombra di violenza si abbatte su Prato, tra auto in fiamme e bare davanti agli hotel, simboli di una sanguinosa faida tra bande per il controllo della prostituzione. La lotta tra gruppi rivali ha portato a recenti arresti per sfruttamento, svelando un lato oscuro della città. Un episodio che scuote la comunità e solleva interrogativi sulla sicurezza urbana e la lotta al crimine organizzato.

Sei arresti a Prato per sfruttamento della prostituzione: una guerra tra bande rivali ha portato a misure cautelari.

Faida tra bande per il controllo della prostituzione a Prato, auto in fiamme e bara da morto davanti all'hotel; Chinatown di Prato, in sei in manette per il racket della prostituzione: anche mandante e vittima dell'intimidazione incendiaria con la bara; La guerra di Prato. Colpo di pistola in testa. Cinese salva per miracolo.