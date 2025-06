faceva caldo la notte che bruciammo la in memoria di brian wilson

decisioni giuste, le parole che catturano e non mollano. In un mondo di distrazioni crescenti, saper comunicare con efficacia diventa un'arte fondamentale, capace di trasformare una semplice frase in un ricordo indelebile. Solo così si può davvero riuscire a mantenere viva l’attenzione e, di conseguenza, il cuore del lettore.

Uno passa le giornate a cercare immagini efficaci, il modo giusto di raccontare le cose, quella frase o quella trama che in qualche modo tengano il lettore attaccato alla pagina. Siamo in tempi distratti, frammentari e frammentati, tenere il lettore attaccato alla pagina è faccenda di primaria importanza, per chi scrive, e forse anche per chi legge. Comunque uno sta lì che si scervella tutto il santo giorno, perché tocca sempre prendere le contromosse a quel che la vita ti pone davanti, non proprio a te in prima persona, o meglio, non solo a te in prima persona, ma al mondo in generale, poi succede che arrivino notizie di primaria importanza, e queste notizie si incastrano come in una partita di Tetris, non devi far altro che star lì a descrivere le cose, benedetta vita. 🔗 Leggi su 361magazine.com