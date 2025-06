fabrizio lo sicco confermato al follonica gavorrano per la settima stagione

Fabrizio Lo Sicco, il cuore pulsante del Follonica Gavorrano, confermato per la settima stagione consecutiva, dimostra ancora una volta il suo legame profondo con la squadra e la volontà di continuare a scrivere pagine importanti della storia mineraria. Capitano e punto di riferimento, Fabrizio non solo porta esperienza e passione, ma anche una determinazione inarrestabile. Per lui, l’avventura con i minerari proseguirà con entusiasmo, consolidando il suo ruolo di leader e esempio per tutti i compagni.

Il capitano resta. Fabrizio Lo Sicco vestirà la maglia del Follonica Gavorrano anche nella prossima stagione, la settima con i minerari. Arrivato in C2 nel 2010 giocando per due anni, è poi tornato nel 2020 per altre due stagioni, disputando infine le ultime due annate. Per lui anche la conquista di una Coppa Italia di Serie D nella stagione 202122. "Mi sento in debito con questa società dopo l’anno difficile che abbiamo vissuto – commenta Lo Sicco –. Quindi, indipendentemente dalla categoria, sono felicissimo di restare e far parte ancora di questa famiglia. Qui sono a casa anche per come sono stato trattato in questi anni, ho il dovere di dare il 100% per questa società e di riscattare la scorsa stagione". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net