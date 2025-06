Fabrizio Corona accusato di bancarotta | show in tribunale contro pm e avvocato

Fabrizio Corona torna sotto i riflettori, questa volta tra le mura del tribunale di Milano, in una battaglia legale che promette scintille. L’ex re dei paparazzi, già protagonista di numerosi successi giudiziari, affronta ora l’accusa di bancarotta, sfidando il sistema con la sua incrollabile determinazione. Tra dichiarazioni esplosive e strategie difensive audaci, Corona si prepara a un altro scontro che potrebbe scrivere un nuovo capitolo della sua controversa storia. La scena è pronta: il processo è appena iniziato.

Milano, 12 giugno 2025 – Altro show difensivo di Fabrizio Corona in Tribunale a Milano, dove l'ex agente fotografico, che ha già scontato tutte le pene definitive e che negli ultimi processi ha portato a casa anche assoluzioni, rischia un'altra condanna pesante per bancarotta. "Vuole chiedere una condanna magari a 5 anni, perché ho pagato 5 milioni di tasse, di cui tre di interessi?”, ha detto l'ex re dei paparazzi rivolto al pm in un passaggio del suo esame in aula, prima di attaccare pesantemente anche l'avvocato Gabriele Minniti, nel processo legale di parte civile per un creditore, ma in generale noto anche come legale di Fedez, con cui Corona negli ultimi mesi ha avuto numerosi contrasti pure via social. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it