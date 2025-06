Fabrizio Corona a processo per bancarotta tira in ballo Fedez | Sì mia mamma fa la prestanome come la sua

In un caso che scuote il mondo dello spettacolo e della giustizia, Fabrizio Corona, imputato per bancarotta, fa parlare di sé non solo per le accuse ma anche per una battuta accesa contro l’avvocato di Fedez, coinvolgendo la famiglia del rapper. La vicenda si fa complessa e intrigante, rivelando come le tensioni possano sfociare in dichiarazioni sorprendenti. Ecco cosa sta succedendo nel panorama mediatico italiano.

Durante il processo che lo vede imputato per bancarotta, Fabrizio Corona si è scagliato contro l'avvocato di Fedez, tirando in ballo la madre del rapper.

