Fabrizio Corona a processo per bancarotta | Mia mamma prestanome come quella di Fedez Chiederete 5 anni per me?

Oggi, al Tribunale di Milano, si è tenuta un'audizione cruciale nel processo a carico di Fabrizio Corona, accusato di bancarotta. Tra accuse e risposte piccate, l'ex re dei paparazzi si difende con fermezza, mentre il caso si infittisce tra rivelazioni e tensioni. Cosa ci aspetta ora in questa intricata vicenda giudiziaria? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Si è svolta oggi, 12 giugno, al Tribunale di Milano una nuova udienza del processo che vede Fabrizio Corona imputato per bancarotta. L'ex re dei paparazzi si è rivolto al pm dicendo: "Vuole chiedere una condanna magari a 5 anni perché ho pagato 5 milioni di tasse?". Poi ha attaccato l'avvocato Gabriele Minniti che difende un creditore costituito parte civile: "Vi distruggiamo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

