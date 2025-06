Fabrizio Coresi expert migration Actionaid avverte | Possono sparire e finire nelle reti dello sfruttamento lavorativo e sessuale

Fabrizio Coresi, esperto di migrazione di ActionAid, lancia un appello urgente: l'aumento esponenziale di minori nei centri senza servizi adeguati rischia di trascinarli nelle reti dello sfruttamento lavorativo e sessuale. Questa realtà allarmante richiede un intervento immediato e concreto per proteggere le vite vulnerabili dei più giovani. È il momento di agire prima che siano troppo tardi.

"Aumento esponenziale di minori in centri senza servizi adeguati", dice Fabrizio Coresi, expert migration Actionaid: "Possono sparire e finire nelle reti dello sfruttamento lavorativo e sessuale".