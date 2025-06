Il calciomercato estivo sul Lago di Como si infiamma tra retroscena e promesse allettanti. Fabregas, uno dei protagonisti, aveva un'offerta allettante dal Como, ma ha deciso di declinare. La squadra lariana gli aveva promesso un colpo sensazionale per convincerlo a restare, lasciando tutti con il fiato sospeso. Intanto, tra trattative e rumors, l'attenzione si concentra ora sui veri piani delle big europee e sulle sorprese che il mercato ancora riserverà.

Fabregas Inter, il retroscena sul no: il Como gli ha promesso questo colpo sensazionale per convincerlo a restare sulla riva del lago. Il Lago di Como continua a essere il fulcro di un calciomercato estivo che promette scintille. Mentre le voci, del tutto infondate, di un approdo di Cristiano Ronaldo sulle sponde lariane si dissolvono come bolle di sapone – figlie più delle quote scommesse inglesi che di reali trattative – l’attenzione si sposta su un fronte ben più concreto e intrigante: il clamoroso “no” di Cesc Fabregas all’ Inter. Fabregas, il pilastro del progetto Como. Il tecnico spagnolo, vero e proprio faro del progetto Como, ha ribadito con forza la sua intenzione di rimanere al club neopromosso in Serie A, respingendo le avance di un colosso come l’Inter, che lo aveva individuato come candidato principale per la propria panchina dopo l’addio di Inzaghi. 🔗 Leggi su Internews24.com