Fabio Genovesi guida la giuria del concorso Cancro | pensieri e parole

Pisa si prepara a vivere un momento di grande emozione con la nomina di Fabio Genovesi a presidente della giuria del concorso “Cancro: pensieri e parole”. Scrittore di talento e voce riconosciuta nel panorama letterario italiano, Genovesi guiderà una giuria di esperti, operatori sanitari e giovani talenti toscani nella scoperta di storie che uniscono cuore e coraggio. La sua passione per le parole sarà il motore di questa significativa iniziativa, pronta a ispirare e sensibilizzare sulla lotta contro il cancro.

Pisa, 12 giugno 2025 - È lo scrittore Fabio Genovesi il presidente della giuria del concorso letterario “Cancro: pensieri e parole”, promosso dalla Fondazione Arco. Una figura di primo piano del panorama narrativo nazionale che affiancherà medici, operatori sanitari e giornalisti nella valutazione dei testi inviati dai giovani della Regione Toscana. Genovesi, nato a Forte dei Marmi, è autore di libri amati da lettori di ogni età come Chi manda le onde, con il quale è stato tra i finalisti del Premio Strega, Il mare dove non si tocca, ma anche Cadrò, sognando di volare, Il calamaro gigante, Oro puro e, da poche settimane, Mie magnifiche maestre, attualmente in promozione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fabio Genovesi guida la giuria del concorso “Cancro: pensieri e parole”

