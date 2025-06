fabio alfineo di gabriele rieletto presidente della consulta giovanile di ortona

Con entusiasmo rinnovato, Fabio Alfineo di Gabriele, giovane e brillante leader di 26 anni, è stato ufficialmente rieletto presidente della Consulta giovanile di Ortona. La sua squadra si rafforza con Jacopo Bucci, vice presidente di 29 anni, specializzato in mediazione linguistica e comunicazione interculturale. Un team determinato a promuovere iniziative innovative, coinvolgendo i giovani e rafforzando il senso di comunità in città.

