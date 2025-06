Faac approva il bilancio dei record I ricavi raggiungono i 698 milioni

Il migliore bilancio dei primi sessant’anni della sua vita per Faac spa, la società di Zola Predosa (Bologna) del settore dell’ automazione e del controllo accessi ad uso veicolare e pedonale, con 56 società in 31 paesi dei cinque continenti. L’assemblea dei soci di Faac ha infatti approvato il bilancio consolidato 2024 che evidenzia risultati lusinghieri per la multinazionale di proprietà della Curia di Bologna dal 2012 per lascito di Michelangelo Manini. I ricavi consolidati hanno raggiunto 698 milioni di euro, il livello più alto nella storia del gruppo, con un utile prima di tasse e oneri finanziari di 120 milioni e un utile operativo di 83 milioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Faac approva il bilancio dei record. I ricavi raggiungono i 698 milioni

