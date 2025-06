Fa il bagno nella pozza dei fanghi alle Eolie turista colpito da necrosi ai piedi | sotto sequestro il laghetto

Le meravigliose Isole Eolie, rinomate per le loro acque cristalline e paesaggi mozzafiato, si trovano ancora una volta al centro di una vicenda che mette a rischio la loro immagine. La pozza dei fanghi di Vulcano, promessa di relax e benessere, ora è sotto sequestro a causa di un grave incidente che ha coinvolto un turista lombardo, colpito da necrosi ai piedi dopo il bagno. Scopriamo insieme cosa sta succedendo e quali conseguenze potrebbe avere questa vicenda.

Doveva essere la novità dell'anno per le Isole Eolie invece scatta di nuovo il sequestro per la pozza dei fanghi di Vulcano. Come riporta MessinaToday, un turista lombardo domenica scorsa è stato colpito da un malore dopo essersi immerso nel noto laghetto termale ed è finito in ospedale.